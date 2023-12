Ivana tinawag na ‘tanga’, ‘gaga’ ni Bea

Ang bongga ng chikahan nina Ivana Alawi at Bea Alonzo sa vlog ng una.

Ang dami mong mapupulot na bagong kuwento, na sa vlog na `yon lang nila naikuwento.

Pero siyempre, may kasamang lafangan ‘yon, o mukbang, na ang binanatan nga nila ay king crab, ha! Gulat nga si Bea sa laki ng crab na inihain ni Ivana sa kanya.

Pero siyempre, pareho raw nilang idol ang isa’t isa, dahil ang pamilya raw ni Bea ay madalas manood ng vlog ni Ivana, at si Ivana ay pinanonood ang mga pelikula ni Bea.

Kaaliw nga si Bea, dahil gulat na gulat siya na mahiyain, mahinhin daw pala si Ivana sa personal.

“Hindi ko alam kung paano ko siya babatiin, kasi kabadong-kabado ako. Sabi ko, shit, paano kaya…? Pero very warm siya,” sabi ni Ivana.

“Ako first impression ko, mahiyain pala siya. Mahinhin ka girl!” sabi ni Bea.

“Kaya naisip ko, masyado yata akong loud. Tapos agad-agad, pagdating ko, ihing-ihi na ako! Kasi ang haba ng biyahe!” chika naman ni Bea.

Siyempre, nagdesisyon din silang magsama sa pelikula, at pareho nilang bet ang action.

Gusto nila na magkapatid sila, tapos matindi ang bakbakan.

“Action na. Ayaw mo ng mga sampal-sampalan?” tanong ni Bea kay Ivana.

“Ayoko, masakit, eh!” sagot ni Bea.

At doon nga kinuwento ni Bea na sinampal siya ni Sid Lucero sa serye nilang ‘Love Before Sunrise’ at takot na takot daw siya.

“Ang sakit sumampal ng lalaki. Eh, si Sid, fighter pala siya, kasi boxer siya. Kabang-kaba ako. Gusto kong sabihin sa kanya na dayain na lang. Kasi baka tumabingi ang mukha ko.

“Pero in fairness, nakontrol naman niya. Pero masakit pa rin!” kuwento ni Bea.

“Basta ako, ayokong magpasampal. Gusto ko ako na lang ang sumampal!” sabi ni Ivana.

At siyempre, super fun din ang sagot nila sa kung ano ang similarity nila.

Si Bea kasi, feeling niya pareho silang family oriented ni Ivana.

“Ako sa ganda, parang wala! Hahaha!” sabi naman ni Ivana.

“Gaga, ang ganda-ganda mo! Parang tanga ‘to, ang ganda-ganda mo, ano ka ba riyan?” sabi ni Bea kay Ivana. (Dondon Sermino)