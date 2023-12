High ranking exec nagpa-abort?

Merry Christmas guys!

Medyo nakakaumay talaga na talakayin sa mga ganitong bahagi ng taon ang mga seryosong usapin kaya ngayon ay pipihit tayo ng bahagya upang kilitiin ang inyong isipan habang nagmumuni-muni kung ano ang mga magiging ganap ngayong parating na Kapaskuhan.

Medyo may pagkamarites itong ating paksa ngayon dahil ito ay tungkol sa isang high ranking official na nitong mga nakaraang araw ay paksa ng iba’t ibang grupo dahil nga sa pagpapa-abort o pagpapalaglag daw nito sa sanggol na kanyang ipinagbubuntis.

Lubos nga daw na nagtataka itong mga nakakakilala sa high ranking official na ito dahil kung titingnan ang kanyang pisikal na kaanyuan, aba’y walang makakapag-isip na gagawa siya ng mga bagay-bagay na labag sa lahat ng antas ng panuntunan ng bansa lalo na ang pagrespeto sa mga banal na kautusan.

Pero mas napapaisip daw ang mga marites kapag nadadako na ang kanilang usapan sa kung sinong maaring ama ng ipina-abort na sanggol ng high ranking official.

Wala daw talagang makapag-isip at makapaglabas ng opinyon o hinala sa kung sino ang posibleng ama ng sanggol na ipinalaglag ng high rangking official kaya magpahanggang ngayon ay todo pa rin kanilang ‘pagsasaliksik’ sa anggulong ito.

Sa mga nagtatanong at nag-iisip kung saang sektor nabibilang ang high ranking official na nagpa-abort, maliwanag namang dalawa lamang ang kanilang pagpipilian, pribado o gobyerno at kung magtatanong sila sa akin kung alin sa dalawang sektor na ito ay hindi ko talaga babanggitin.

Bahala na silang mag-isip dahil sa ilalim ng modernong teknolohiya natin, kaya na nilang gumawa ng paraan para mapunan at mahanap ang mga impormasyon.

Kung tutuusin, walang panama ang Kathniel breakup sa pangyayaring ito pero dahil magaling magdala ng situwasyon sa tulong na rin ng mga taong nakapaligid at nagbabantay sa kanya, nagawan daw agad ng remedyo ang katawan nito para hindi mapaghinalaang dumaan sa isang matinding proseso sa katawan.

Kunsabagay, parang sanay na sa krisis ang high ranking official na ito dahil matitindi rin daw ang pagsubok na kanyang pinagdaanan mula sa pag-umpisa pa lamang ng career hanggang sa marating ang kasalukuyang estado.

Pero may mga nakahalata rin na namayat nga daw siya ilang buwan na ang nakakalipas pero hindi naman daw nagsabi o wala namang nakaalam na nagkasakit siya.

Ayan, nag-iisip na ba kayo kung sino?