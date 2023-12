Gladys umalma sa hiwalayan

Gustong sampalin ni Gladys Reyes si Kathryn Bernardo.

Awang-awa raw siya rito, na ang mukha raw ay parang si Judy Ann Santos, na masarap apihin.

Wala ngang kinalaman sa hiwalayan nina Kathryn, Daniel Padilla, ang rason ni Gladys kung bakit niya gustong sampalin ito.

“Hanga ako kay Kathryn umarte. Kung paano siya umarte. Lalo na sa ‘The Hows of Us’ na may scene na ang husay-husay niya.

“Even si Daniel, ang husay-husay sa pelikulang `yon.

“Hindi ko pa sila nakakatrabaho. Sabi ko nga, noong narinig ko na gagawin ulit ang ‘Pangako Sa ‘Yo’, sana ako ang gumanap na Madam Claudia. Pero wala na.

“Gusto ko silang makasama sa movie. Kahit hindi sila magkasama. A movie with Kathryn or with Daniel.”

At siyempre, nanghinayang siya na nagkahiwalay ang dalawa.

“Sila kasi `yung childhood sweethearts, ‘di ba? Lumaki sila na magkasama na, eh. Nakakapanghinayang!” saad ni Gladys.

Sina Gladys at Christopher Roxas ay matibay na matibay nga raw ang relasyon.

“Hindi option sa amin ang hiwalayan. Ang laking factor ng faith namin. Naniniwala kami at siniseryoso namin, at pinahahalagahan namin ang sinumpaan namin, na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.

“Pero siyempre, we can only speak for ourselves. Hindi natin alam kung ano ang mga sitwasyon nila,” sabi pa ni Gladys.

May mga lumabas daw na tsismis na ‘on the rocks’ na rin ang relasyon nila ng mister niya.

“’Yun talaga ang malaking fake news!” tawang-tawa na sabi ni Gladys.

Well, super busy nga si Gladys ngayon na kontrabida ulit sa pelikulang ‘Unspoken Letters’ at grabe ang sampal o pananakit niya sa bidang si Jhassy Busran, ha!

Eh, special child kasi ang role ni Jhassy sa ‘Unspoken Letters’ kaya parang hirap na hirap daw siya sa eksena na saktan ito. Naalala raw niya ang kapatid niya.

Palabas na sa December 13 ang ‘Unspoken Letters’ at kasama rin sa pelikula sina Tonton Gutierrez, Glydel Mercado, Matet de Leon. (Dondon Sermino)