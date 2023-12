Gawing work-ready ang K-12 graduates

Isa sa mga balakid kung bakit nahihirapang makahanap ng trabaho ang mga K-12 graduates ng technical-vocational-livelihood (TVL) track ay ang requirement na dapat mayroon silang certification sa senior high school.

Sa mga pagdinig na ating ginawa sa Senado, ipinaliwanag ng Department of Education (DepEd) na ang bayad para sa certification ang isang dahilan kung bakit hindi sila nakakakuha nito. Kaya isinusulong ng inyong lingkod bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education na maglaan ng pondo sa 2024 national budget para sa certification ng mga senior high school na kumuha ng technical-vocational-livelihood (TVL) track.

Sa madaling salita, akuin na lang ng gobyerno ang pagbabayad sa requirement na certification. Dahil dito ay tataas din ang tsansa ng mga graduate ng TVL na makapasok sa trabahong nais nilang pasukan, kagaya ng ipinangako ng K to 12 program.

Nasa 1.52 bilyong piso ang kinakailangan para sa naturang certification ng humigit-kumulang 400,000 na mga mag-aaral ng TVL mula senior high school.

Bukod sa makakatulong ang libreng certification sa kanila na makakuha ng agarang trabaho, matutugunan din nito ang tila “dead end” para sa mga magsisipagtapos ng senior high school.

Kapansin-pansin ang mababang certification rate ng ating mga graduates ng senior high school na kumuha ng TVL track. Sa 486,278 senior high school graduates na kumuha ng TVL track para sa School Year (SY) 2019-2020, ang kumuha lamang ng national certification ay nasa 127,796 at 124,970 ang pumasa. Pero kahit na umabot sa 97.8 porsyento ang passing rate sa mga kumuha ng national certification, lumalabas na umabot lang sa 25.7 porsyento ang certification rate sa mga TVL graduate sa nabanggit na school year.

Bumaba pa noong SY 2020-2021 ang certification rate sa 473,911 ng kabuuang TVL graduates. Para sa school year na nabanggit, 32,965 ang kumuha ng national certification, at 31,993 o 97.1 porsyento ang nakapasa sa national certification. Ngunit lumalabas na 6.8 porsyento lamang ang certification rate para sa taong iyon.

Samantala, isa sa mga itinutulak ng inyong lingkod ang Batang Magaling Act (Senate Bill No. 2367). Dito iminumungkahi ang ugnayan sa pagitan ng DepEd at ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) para gawing libre ang national competency assessments ng mga senior high school graduates ng DepEd. Gagawaran ng National Certificates (NCs) ang mga makakapasa ng mga assessment na ito bilang pagkilala sa kanilang mga skills and competencies batay sa mga pamantayang itinakda ng TESDA.

Layon din ng Batang Magaling Act ang paglikha sa National at mga Local Batang Magaling Council upang paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng DepEd, local government units, mga paaralan, at mga katuwang sa industriya para tugunan ang mismatch sa skills ng K to 12 graduates at pangangailangan ng labor market.