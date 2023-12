Gabi ng pagkilala, luha at pag-asa

‘Make it iconic’ ang global slogan ng France ngayong taon para ipagdiwang ang daring French spirit at mapagtibay muli kung papaanong ang diwa nito ay nabuo sa larangan ng turismo, gastronomy, kultura, edukasyon, siyensiya, ekonomiya at imprastraktura sa pamamagitan ng mga pagbabago at strategic partnership sa buong mundo na may iba’t ibang alalahanin at inisyatibo.

Sa Pilipinas ay sinaksihan ang isang partnership nang ang emhabada ng France, SM Supermalls at French non-organization na nag-o-operate sa Pilipinas- ang Cameleon Association ay nagsama-sama para sa isang special charity dinner.

Ginanap sa Lanson Place sa Mall of Asia ang dinner ay maraming elemento para itampok at kilalanin pero mahalaga na nakatuon ang atensiyon sa Cameleon at 26-taon nitong pakikipagbuno upang i-develop ang holistic approach para kumilos sanhi ng sexual violence, incest sa hanay ng mga batang Pinoy.

Protektado ng culture of silence at kung papaano ikunsidera itong bawal ay binunyag ng founder ng Cameleon na si Laurence Ligier na isa sa bawat limang bata na below 18-anyos ay nakakaranas ng sexual violence at nakakaalarma aniya ang nasabing datos sa France katulad ng sa Pilipinas.

Kabilang sa mga dumalo sa charity dinner ay sina French actress Emmanuelle Beartm SM Supermalls President Steven Tan, Ambassador of France to the Philippines Marie Fontanel, Cameleon Association founder Laurence Ligier at SM Hotels and Convention Corporation President and Chairman Elizabeth Sy kasam ang mga miyembro ng Cirquera de Cameleon troupe.