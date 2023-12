Tahasang sinabi ni dating Senador Leila de Lima na ang rebelasyon ng dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Lascañas ay hindi na kayang pagtakpan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

“All this time, Duterte has taken the Filipino people for a ride, big time! Ginisa ang bansa sa sarili nitong mantika ng nakaraang administrasyon. War on drugs kuno, nagpapatay ng libo-libo, at may 3 to 6 months pang nalalaman, siya naman pala ‘yong sangkot at nagpapatakbo ng sindikato ng droga,” ani De Lima.

Aniya, ang ginawang pagpapakulong sa kanya ay panlihis lang sa mga rebelasyon ni Lascañas.

“This explosive revelation from former Davao policeman and self-confessed Davao Death Squad (DDS) hitman Arturo Lascañas warrants serious and immediate investigation. Sa dami ng pinapatay at sa lawak ng panloloko, kasinungalingan at kabulastugan nitong si Duterte, hindi na nila ito kayang pagtakpan,” diin ni De Lima.

Wala pang reaksiyon si Duterte sa rebelasyon ni Lascañas sa isinagawang interview ng Vera Files.