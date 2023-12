CJ Martin asinta korona ng WBO

HAHABLUTIN ni Carl Jammes ‘Wonder Boy’ Martin ang bakanteng World Boxing Organization Global super-bantamweight title laban kay Chaiwat “Kongfah Nakornluang” Buatkrathok ng Thailand sa Dec. 18 sa The Flash Grand Ballroom ng Elorde Sports Center sa Paranaque City.

Kalakip sa misyon ng 24-anyos na boksingerong tubong Lagawe, Ifugao na panatilihing malinis ang 22 panalo kabilang ang 17 knockouts, huling umupak ng unanimous decision win kayTanzanian Oscar Duge nung Aug. 19 sa parehong lugar.

Ang isa pang tagumpay ay maaring maghanay sa kanya sa world title bout, lalo’t fourth-rank na sa International Boxing Federation (IBF) na ang hari ay ang kababayang si Marlon “Nightmare” Tapales, na may hawak din ng World Boxing Association (WBA).

Pangwalo si Martin sa WBO na ang hari ay ang unbeaten Japanese na si Naoya “The Monster” Inoue, may ari rin sa trono ng World Boxing Council (WBC).

Nakahanda rin siya sakaling makatapat si Tapales, o ang mga Noypi ring sina John Riel “Quadro Alas” Casimero at Mike “Magic” Plania.

Matagal ng pangarap ni Martin na mag-world champion at higit na ang maging unified o undisputed titlist sa hinaharap. Pero kailangan muna niyang matakasan ang two-time regional titlist at may two-fight winning streak na Thai.

(Gerard Arce)