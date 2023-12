Chris Banchero niligtas Bolts sa NLEX

LUSAW na ang 29-point lead ng Meralco pero nagawan ng paraan ni Chris Banchero sa dulo para ipreserba ang 97-94 win laban sa NLEX sa PBA Commissioner’s Cup elims Linggo ng hapon sa PhilSports Arena.

All-Filipino na tinapos ng hukbo ni coach Luigi Trillo ang laro, napasama ang tapak ng kaliwa ni Su Braimoh kulang 4 minutes pa sa laro at kumakapit sa 90-81 lead ang Bolts. Inalalayan palabas ng court ang import, hindi na bumalik.

Nagkasa ng 13-4 run ang Road Warriors tampok ang pangatlong 3-pointer sa tuktok ni Don Trollano para ibuhol sa unang pagkakataon ang iskor 94-94, 22 seconds na lang.

Inubos ni Banchero ang nalalabing oras sa game clock bago umatake at pinakawalan ang running floater 96-94, 2 ticks sa orasan.

Kaya lang, lumabas ang paa ni Trollano sa sideline, ibinaon ni John Quinto ang unang free throw bago minintis ang pangalawa ang naselyuhan ang pang-apat na panalo sa limang laro ng Meralco.

“A win is a win, but more than that we’re worried with Su,” ani Trillo. “He felt something in his Achilles and he’s been playing so well for us.”

Diniretso sa ospital pagkatapos si Braimoh, tumapos pa rin ng game-high 38 points, 8 rebounds, 4 assists. Nagsalansan siya ng 21 points mula second quarter na tinawid ng third nang bumuka ang lead hanggang 77-48.

Nag-ambag si Banchero ng 15 points, 14 kay Chris Newsome mula apat na tres.

Hindi naawat ng tig-24 points nina Trollano at Stokley Chaffee Jr. ang dausdos sa 2-4 ng NLEX.

Huling team na umahon mula 29-point deficit at nanalo ay ang San Miguel, 117-105, kontra Rain or Shine sa Game 2 ng 2019 Commissioner’s Cup best-of-five semis. (Vladi Eduarte)