MASASABI ang Cavite Spartans ang most improve team sa 3rd Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) 2023 online tournament.

Tumapos sa group stage eliminations ng 21-4 win-loss record. Tinalo ng Cavite Spartans sa elims ang Manila Indios Bravos, 14.5-6.5, at 13 -8, at sa quarterfinals para makaduwelo ang San Juan Predators sa Northern Division semifinals.

Naging kapana-panabik ang laban sa 1st set kung saan nakaungos ang San Juan sa Cavite, 11-10. Naka una agad ang San Juan sa blitz, 5-2, habang nanalo ang Cavite sa rapid, 8-6. Sa 2nd set ay nagwagi ang San Juan kontra sa Cavite, 13.5 -7.5, para makatapat ng San Juan ang Pasig sa susunod na round na angat naman sa Laguna, 12 – 9, at 14 -7.

Ang Cavite Spartans ay kinabibilangan nina Board 1 imports Grandmaster Alex Sorokin ng Russia, International Master Oleg Badmatsyrenov (Russian import), IM Yaacov Norowitz ng United States, American Fide Master Jim Dean, NM Louie Salvador, Luffe Magdalaga , lady players Woman IM Marie Antoinette San Diego, WIM Bernadette Galas, Arena FM Melizah Ruth Carreon, Mira Mirano, Ludy Nadera, Praise Torre;

Mga homegrown Lourcel Ecot, National Master Lloyd Rubio, Erwin Calar, Glenn Aracena, Richard Manzano , Benjie Bercadez, Jose Rafael Legaspi, Mark Oliver Ingcad, Percival Pabico, Anatoly Pascua, FM Noel Dela Cruz, Jovert Valenzuela, Nazario Ubanan Jr., Joel Delfin, Philip Simon Din;

Senior players GM Rogelio ‘Joey’ Antonio, Jr., FM Carlos Ed Garma, IM Barlo Nadera, Amelito Reyes, Ricardo Jimenez, Ed Tunguia, top gunner NM Rommel Ganzon, IM Rolando Nolte, FM Raymond Salcedo, Ricardo Batcho, Jayson Visca, Renie Malupa, Alexis Maribao, Kevin Mirano, AGM Voltaire Marc Paraguya, NM Carlo Rosaupan, Mark Russel Sallera at Antonio Almodal III.

Sa pagkakasama ni Nolte sa Cavite ay lalong nagliyab ang kampo. Muli na nating aabangan ang Cavite sa susunod na season ng PCAP at ang mala-henyo na tactician ni chess supporter JRL.

***

Sa Dec. 10 na ang IIEE-Bayanihan Celebrity Chess For A Cause sa Black Crust Pizza, Sta. Barbara, Pangasinan tampok ang simultaneous exhibition ni Hall of Famer at Asia’s First Grandmaster Eugenio ‘Eugene’ Torre.

Darating din sa event na oorganisahin ni National IIEE past president Engr. Allan Anthony Alvarez sina TV actor Jao Mapa, Asian Senior back-to-back champion IM Jose Efren Bagamasbad, NM Almario Marlon Bernardino Jr. at Atty. Reddy Ceralde Balarbar.

***

Maaksiyon ang magaganap sa Dec- 7-14 sa General Santos City kung saan susulong ang isa sa pinakamalaki, kung hindi man pinakamalaking chess event sa bansa na Manny Pacquiao Chess Association International Tournament.

Ayon kay chess organizer Orly Ortega, sa Family Country Homes Convention Center ang International Open Chess Tournament sa Dec. 7-12 habang sa Robinsons Place ang Tatluhan Team Tournament sa Dec. 13-14. Kasama rin sa mga organizer ng MCPA sina Jonas Silvano, John Salcedo, Jojo Nalam, Margie Narcilla at Alex Requiz