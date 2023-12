Buntis pisak ng 7.4 lindol sa Mindanao; mag-ama sugatan

Patay ang isang buntis matapos masapol ng gumuhong pader sa kasagsagan ng magnitude 7.4 na lindol sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte Sabado ng gabi.

Idineklarang dead on arrival sa ospital ang 30-anyos na si Kenneth Joy Gemarino dahil sa malubhang pinsala, habang nagtamo naman ng mga pinsala ang kanyang asawa at anak dahil sa lindol.

Ayon kay Ruth Sahminan, kapatid ng asawa ng biktima, na dalawang buwang buntis si Gemarino.

Binalak pa aniyang sorpresahin ng ginang ang kanyang asawa sa Disyembre 8 tungkol sa kanyang pagbubuntis.

Lumalabas sa imbestigasyon na sa kasagsagan ng pagyanig ay lumabas ang mga ito at inakalang malayo na sila sa pader.

Subalit kasabay ng pagkaputol ng supply ng kuryente ay gumuho ang pader at nabagsakan ang ginang.

Samantala, napinsala din ang city hall ng Tagum City dahil sa lindol, at nabasag ang salamin at nasira ang mga tiles sa isa sa mga opisina sa loob ng gusali.

Kasalukuyang nagsasagawa ng inspeksyon at assessments mga awtoridad at upang matukoy ang lawak ng epekto at pinsala ng lindol.

(Ylou Dagos)