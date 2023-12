Kinansela ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang BEXPRESS Inc. at Coinville Phil. Inc. bilang remittance at transfer companies na napayagang mag-bigay ng virtual currency exchange service.

Sa dalawang magkahiwalay na Circular Letters na pinirmahan ni BSP Deputy Governor Chuchi Fonacier nung December 1, tinimbre niya sa lahat ng mga bangko at financial institutions na nasa poder ng BSP na wala nang otorisasyon ang Bexpress at Coinville bilang remittance at transfer com-pany.

Type A remittance agent ang klasipikas¬yon ng Bexpress at Coinville kaya’t napayagan itong magsilbing virtua¬l currency exchange na virtual asset service provider na ang tawag ngayon.

Sa magkakahiwalay na BSP Circular Letter, sinabi ni Fonacier na September 14, 2023 pa nagpasa ng resolusyon ang Monetary Board na kanselahin ang registration ng dalawa.

Malaki man ang potensyal ng virtual currency exchange na pabilisin at gawing mas mura ang mga transaksyon, malaki naman ang panganib na magagamit ito sa money laundering at terrorist financing.

Hindi sinabi ni Fonacier ang dahilan kung bakit binawi ang registration ng Bexpress at Coinville. (Eileen Mencias)