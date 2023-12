NAGSIMULA na nitong Linggo (Dec. 3), ang voting para sa 31st Philippine Basketball Association All-Stars 2024.

Puwedeng bumoto online o sa mga venue ng laro.

May dalawang buwan ang fans para iboto ang Top 24 players na bubuo sa dalawang All-Star teams para sa midseason event sa Bacolod City.

Pagkatapos maiboto ng fans ang Top 24 (kahit anong posisyon), pipiliin naman ng PBA coaches at media ang apat pa (25th-28th) na idadagdag sa teams. Magiging tig-14 players ang bawat koponan.

Binago ang voting mechanics para sa last four spots para magkaroon ng tsansa ang All-Star-worthy players na maganda ang inilalaro at kontribusyon sa kani-kanilang teams.

Pipiliin din ang coach ng magkabila sa pamamagitan ng fan balloting, gayundin ang mga bubuo ng Rookie-Sophomores-Juniors All-Star game.

Kailangan lang ipakita ng mga boboto sa playing venues ang kanilang tickets sa voting table sa lobby. Via online sa PBA All-Star banner.

Final date ng botohan sa Feb. 7, ang dalawang players na nakakuha ng pinakamaraming boto ang magiging captain ng magkabilang team. (Vladi Eduarte)