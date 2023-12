Basher ni Gwen Garcia inulan ng warrant

Tatlong arrest warrant ang inisyu ng korte kay Rowena Burden, isa sa kritiko ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia.

Nakaraang buwan ay nakitaan ng Office of the Provincial Prosecutor ng grounds para kasuhan si Burden ng eight counts ng cyberlibel dahil sa serye ng malisyosong mga pahayag nito kay Garcia sa Facebook.

Dinala si Burden sa National Bureau of Investigation (NBI)-Central Visayas Regional Office para sa pagproseso ng kaso noong December 1, 2023.

“I signed my three warrants of arrest. The NBI Cevro agents who, in fairness, are really courteous are here to collect me to bring me to their office for processing including taking of my mug shots, and then we will go to RTC (Regional Trial Court) Toledo Branch 29 for bail processing,” nakasaad sa Facebook post ni Burden.

Matatandaang inakusahan ni Burden ang gobernadora ng pagbabayad diumano kapalit ng sexual service ng isang hunk na actor.

Pinaratangan din nito si Garcia ng paggamit ng pondo ng bayan sa pagbiyahe abroad at pagbili ng ilang ari-arian na mariing itinanggi ng opisyal. (Prince Golez)