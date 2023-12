Ayuda sa mga maralitang pasyente

Sa mga nakalipas na pagdinig sa Commission on Appointments (CA) partikular sa appointment ni Department of Health (DOH) Secretary Ted Herbosa, aming tinalakay ang tungkol sa pag-iisyu ng guarantee letters (GL) para sa mga maralitang pasyente.

Alam naman natin kung gaano kahalaga o kalaking bagay ang GL sa ating mga kababayan na kapos sa buhay. Ang GL ay malaking kapakinabangan para sa kanilang pagpapagamot lalo na kung malaki na ang gastusin nila sa ospital at dagdag pa rito ang kanilang bayarin sa professional fees o PFs ng kanilang doctor.

Kaya aking diniscuss kay Sec. Ted itong problema pagdating sa GL. Matagal na kasing nakarating sa akin ang reklamo na maraming doktor ang ayaw i-honor o tanggapin itong GL ng kanilang mga pasyente.

Sa ating pakikipag-usap kay Sec. Ted sa CA hearing, kinumpirma niya na ito ay isa ngang problema kaya may mga gusto silang gawin para masolusyunan ito at mag-comply o mapasunod ang mga doktor.

Ang GL ay ipinagkakaloob sa isang mahirap na pasyente sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients (MAIP) program ng DOH. Isa itong subsidiya ng DOH sa mga pasyenteng may malalang sakit at mahal na gamutan. Para sa taong 2024, sinabi ni Herbosa na ang MAIP ay binadyetan ng P22 bilyon.

Pero sa nangyayari sa ngayon, may mga pasyenteng hindi pinapayagang makalabas ng ospital kahit magaling na dahil hindi sila binibigyan ng kinakailang clearance ng kanilang doktor. Walang binibigay na clearance o discharge slip ang mga doktor na ito dahil ayaw nilang tanggapin na bayad ang GL na galing sa kanilang mga pasyente.

Bakit ba inaayawan ng mga doktor ang GL? Ito’y dahil sa ilalim ng MAIP, ang mga doktor ay makakatanggap lamang ng maximum na 50% ng kanilang professional fees (PFs). Halimbawa, kung P100,000 ang PF ng isang doktor, kalahati o P50,000 lang nito ang maaaring i-charge o ikarga sa GL ng kanyang pasyente, at yung natitirang P50,000 ay sagutin na ng pasyente.

At ang ayaw ng mga doktor na ito, mga dalawang buwan o mahigit pa bago nila ma-encash ang GLs bukod. At isa pa, kailangang ideklara ng isang doktor ang GL bilang income kahit wala pa namang katiyakan kung kailan sila aktuwal na mababayaran kaya required silang bayaran ang kanilang kaukulang income tax.

Sinabi ni Sec. Ted na alam niya ang nagiging problema sa GL at sisikapin ng DOH na solusyunan ito sa pamamagitan ng pag-iisyu ng kautusan na magbabawal sa mga doktor na accredited ng DOH na i-reject o tanggihan ang MAIP-issued na GLs at kakanselahin ang DOH accreditation ng sinumang private doctors na tatanging i-honor ang GLs.

Kapag walang akreditasyon sa DOH ang isang doktor na tatanggi sa GL, hindi na ito papayagang makapaggamot sa national at local government unit (LGU) hospitals.

Ani Secretary Ted, gagawing computerized ang MAIP system para mas mabilis na mai-convert ng mga doktor sa cash ang bawat GL. Kung lahat ay computerized na, mas madaling maproseso ang mga documentary requirements ng mga patient-beneficiaries. Kaya maaaring mabayaran na sila agad.

Sisikapin din ng DOH na mai-adjust ang administrative cost equivalent na 2% ng annual MAIP Fund at itataas ito sa 5% para makapag-hire ng mas maraming staff na tututok sa pagproseso ng mga dokumento. Mas nagiging mahirap kasi ang pag-proseso habang lumalaki ang taunang MAIP budget at natural na dumarami ang bilang ng mga benepisyaryo.

Matapos maisabatas ang Republic Act (RA) 11463 o “Malasakit Centers Act” noong 2019, nag-isyu ang DOH ng Administrative Order (AO) 2020-0060 na bumago sa guidelines ng implementasyon ng MAIP kung saan pinalawak ang coverage ng medical aid na ibinibigay sa indigent patient at iniayon sa MAIP ang iba pang pagkukunan ng pondo para sa tulong medikal.

Bilang isa sa mga pangunahing may-akda ng RA 11463, alam natin na ang Malasakit Centers sa lahat ng ospital ng DOH ang one-stop shop na magbibigay ng tulong medikal at pinansyal—sa pamamagitan ng mga GL, promissory notes o voucher—sa mga mahihirap na pasyente upang makakuha sila ng mga serbisyong medikal at surgical. Kasama din dito ang PFs ng mga doktor na hindi sakop ng mga benepisyo sa PhilHealth o iba pang insurance coverage.

Kapag hindi available sa government hospital ang kinakailangang gamutan, serbisyo at mga gamot para sa mahirap na pasyente, ang mga opisyal ng kinauukulang institusyon ay pinapayagang pumasok sa isang MOA sa partner private hospitals or healthcare institutions (HCIs). Doon sa mga pribadong ospital na ito pwedeng iko-confine ang mga pasyenteng benepisyaryo at ang gastusin ay sasagutin ng MAIP.

Ang hospitalization services maging ang post-therapy o after-care treatment ng pasyente ay charged sa MAIP, maliban sa PFs ng pribadong doktor kung saan ang government subsidy ay kumo-cover lamang sa maximum na 50%.

Mahihirap ang mga pasyenteng benepisyaryo ng MAIP, pero minsan may billing po na nasa P100,000 o P200,000 ang PF ng doktor tapos hindi po ina-accept ng mga doktor ang MAIP. Malaki pong problema yan.

Sa amin po sa Bicol Medical Center, napakaraming pasyente po ang lumalapit sa akin, sa aming mga elected officials. Willing naman po kaming i-cover doon sa MAIP pero ayaw daw tanggapin ng mga doktor dahil posibleng ayaw nilang i-declare ‘yung PF na ‘yun bilang income at ayaw nilang magbayad ng kaukulang income tax. Lalong lalo na nga na hindi pa naman nila masisingil ang GL sa loob ng mahigit dalawang buwan.

Kaya nga naimungkahi ko kay Sec. Ted na pabilisin ang proseso upang sa loob lamang ng isang linggo ay ma-encash na ng mga doktor ang GL. Kung mabilis nilang masisingil ang kanilang PF, baka hindi na nila ayawan ang GL.

Maganda po itong MAIP at napakalaking bagay nito para sa mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan. Subalit maraming dapat ayusin ang DOH sa implementasyon lalo na nga dito sa mga doktor na hindi nakikipagkooperasyon bunga ng maraming kadahilanan. Kailangan pong ayusin ito ng DOH at nangako naman si Sec. Ted na ito’y kanilang sosolusyonan.

Para sa mahihirap nating kababayan napakahalaga ng ayudang medical na tulad ng MAIP. Marami ang umaasa rito para madugtungan ang kanilang buhay.

Kailangan lamang maisaayos ang mga nakikita nating problema para ganap na mapakinabangan ng mga nangangailangang kababayan natin ang malaking pondong ibinubuhos dito ng ating gobyerno.

Babantayan po natin ito.