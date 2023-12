Arjo Atayde, YFL pararangalan

ISANG mambabatas na kilala sa pagiging tagasuporta ng youth sports sa bansa ang nakatakdang ipagbunyi kasama ang iba pang mga batang atleta sa 3rd Siklab Youth Sports Awards sa Market! Market! Activity Center Ayala Malls sa BGC, Taguig City ngayon (Lunes).

Kilala si Quezon City 1st District Rep. Arjo Atayde, miyembro ng Youth and Sports Development Committee ng House of Representatives, at ang kanyang tiyuhin na si Mike Atayde sa hilig sa pagtulong sa mga kabataan na makamit ang mga pangarap sa pamamagitan ng sports.

Sa pagsisikap na suportahan ang mga batang mahihirap sa sports, tatanggap ang Ataydes ng espesyal na citation sa gabi ng parangal na oorganisahin ng Philippine Olympic Committee Philippine Sports Commission Media Group (POCPSCMG) na pinamumunuan ni Felipe ‘June’ Navarro III ng Philippine Daily Inquirer.

Sinuportahan ng nakababatang si Atayde ang kanyang tiyuhin, na isa sa mga founder ng Youth Football League (YFL), kung saan nahuhubog ang mga aspiring football player sa kanilang mga kasanayan.

Sinusuportahan din ng mga Atayde ang Davao Aguilas Football Club.

Nakatuklas na ang YFL ng maraming under-18 talents tulad nina Lien Dale Manuel mula sa Tondo – isang iskolar ng Treston International College sa Bonifacio Global City sa Taguig – at Lhei Ycong, isa pang Tondo-born footballer na sumali sa all-girls team kasama ang Forza FC ay at ngayon ay iskolar ng Woodrose School sa Ayala Alabang.

Kamakailan ay inorganisa ni Rep. Atayde ang competitive D1 Basketball League, gayundin ang iba pang youth-oriented projects para sa kanyang mga nasasakupan sa QC.

Nakatulong din ang liga sa daan-daang bata na makakuha ng mga scholarship sa football mula noong 2017.

Babahagi sa limelight sa kaganapang mga susuportahan ng MVP Sports Foundation, Smart/PLDT, CEL Logistics, NLEX, Pacquiao 3-in-1 Coffee at JC, sina Blue Hydra Rising Stars awardees Zhaoyu Capilitan ng chess, Rowing’s Ayona Huerto, skateboarding’s Mazel Alegado, eskrima Jodie Danielle Tan, at sina Aielle Aguilar at Yanna Marte ng jiu-jitsu.

Mga awardee rin sina Alex Eala ng tennis, World Combat Games gold medalist Alyssa Kylie Mallari ng muay thai, weightlifting world youth champion Prince Keil Delos Santos at 20 iba pang atleta mula sa iba’t ibang sports bilang Go For Gold Siklab Young Heroes.

May award din sina Bianca Bustamante ng motor sports, boxer Ronel Suyom, javelin thrower Gennah Malapit, at fencers Alexa Larrazabal, Andrea Sayson at Red Dela Cruz sa event na inorganisa katuwang ang PSC at POC.

Si Khylem Progella ng volleyball, Alexander Gabriel Delos Reyes ng wushu, at sina Ellise Xoe Malilay at Ella Olaso ng jiu-jitsu ang mga tatanggap ng Burlington Super Kids Award, kasama sina Peter Joseph Groseclose, Kimberly Athena Sze ng ice hockey, Joaquin Antonio Collo ng football at Hussein Perez Lorana ng athletics .

Ang Asia’s No. 1 pole vaulter na si EJ Obiena ang Sports Idol awardee, habang ang Asean Para Games multiple gold medalists na sina Ariel Alegarbes at Angel Otom ng swimming ang mga tatanggap ng Para Youth Star Award.

Dadalo si Sen. Bong Go sa kaganapan bilang panauhing pandangal at tatanggap din ng Sports Godfather Award.

(Lito Oredo)