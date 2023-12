Walang nagawa sina Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. at Health Secretary Teodoro Herbosa para mapigilan ang pag-sibak sa higit 80,000 barangay health workers sa bansa.

Ayon kay BHW Party-list Rep. Angelica Natasha Co, higit 80,000 barangay health workers na ang sinibak sa trabaho pagkatapos ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) noong Oktubre.

Ang nakalulungkot pa rito, kahit naglabas ng joint memorandum ang DOH at DILG na huwag galawin ang mga health workers, tinanggal pa rin ito ng mga nanalong kapitan.

“Even with the joint memorandum circular, tila parang walang takot na pinagtatanggal pa rin po ang ating mga barangay health workers,” wika ni Rep. Co.

Aniya, hihingin nila ang legal opinion ng Department of Justice tungkol sa mga sinibak na barangay health workers na ang iba ay 40 taon nang nagtatrabaho.

“Hindi lang ang barangay health workers ang apektado dito, ang apektado rito ‘yong mga barangay, ‘yong mga far flung area, walang doktor, walang nurse at ang tanging nagpoprovide ng medical assistance ay mga barangay health worker,” wika ng kongresista.