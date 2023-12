Nasungkit ng mga graduate mula Polytechnic University of the Philippines – Sta. Mesa ang apat na pwesto para sa Top 10 list ng November 2023 Nutritionist-Dietitians Licensure Exams (NDLE).

Ito ay sila Genesis Orsal Rivera na lumapag sa ika-unang pwesto (92.60%), Bernardyn Eliza Sales sa ika-lima (91.05%), Ma. Angeline Rulona sa ika-anim (90.70%), at si Casandra Juntilla sa ika-pito (90.65%).

Ayon sa Professional Regulation Commission (PRC), umabot sa 895 ang pumasa sa naturang board exam.

Nagpahatid naman ng pagbati ang Philippine Association of Nutrition – Alpha Epsilon Chapter sa kanilang FB post, ani, “The Philippine Association of Nutrition – Alpha Epsilon Chapter proudly applauds our very own Nutriskolars for their hard-earned success as they ace the November 2023 Nutritionist-Dietitians Licensure Examination!”

“Congratulations mga bagong RNDs ng bayan!” dagdag pa nito. (Moises Caleon)