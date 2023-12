4 patay, 40 sugatan sa misa! Marawi binomba ng mga dayuhang terorista

Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na pagpapasabog ng hinihinalang mga dayuhang terorista sa gymnasium ng Mindanao State University (MSU) sa Marawi City nitong Linggo ng umaga.

Sa social media post ay sinabi ng Pangulo na ituturing na kaaway ng lipunan ang mga ekstremistang naghahasik ng karahasan sa mga inosenteng sibilyan.

“I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorist upon the Mindanao State University (MSU) and Marawi communities early this Sunday morning,” anang Pangulo.

Ipinaabot ng Presidente ang pakikiramay at pagdamay sa mga biktima at pamilya ng mga ito at tiniyak na pananagutin sa batas ang mga may kagagawan sa pagpapasabog.

Inatasan na ng Pangulo ang Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) na tiyakin ang proteksiyon at kaligtasan ng mga sibilyan at komunidad at magdagdag ng puwersa para sa seguridad ng publiko.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nakipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan at Bangsamamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) at nagpasalamat sa mga agarang aksiyon at suporta sa sa mga biktima ng naganap na insidente.

Nabatid na apat katao na ang iniulat na nasawi at mahigit 40 iba pa ang sugatan sa naganap na pambobomba ng hindi pa kilalang mga suspek sa gymnasium ng MSU kung saan ginaganap ang isang misa.

Ayon sa 1st Infantry Division ng Philippine Army base na rin sa chief ng Amai Pakpak Medical Center (APMC) na si Dra. Pinky Rakiin, sa 46 na biktimang isinugod sa emergency room ng ospital, 4 sa mga ito ang kumpirmadong patay habang anim pa ang kasalukuyang nasa operating room.

Sinabi naman ni Police Colonel Robert Daculan, Provincial Director ng Lanao del Sur Police Provincial Office (PPO), naganap ang pagsabog pasado alas 7:00 ng umaga sa Dimaporo gymnasium ng MSU habang kakasimula ng misa na dinaluhan ng mga estudyante, guro at staff ng unibersidad.

Base sa inisyal na ulat tatlong estudyante ang agarang namatay ,isa ang idineklarang dead on arrival sa pagsabog habang hindi bababa sa 40 katao ay dinala sa Amai Pakpak Medical Center ayon naman kay Lt. Col. Palawan Miondas, tagapagsalita ng 103rd Brigade ng Philippine Army. (Aileen Taliping/Edwin Balasa)

