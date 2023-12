2 PH entry babu sa BPT

TULUYANG namaalam ang lahat ng lahok ng ‘Pinas nang magkasunod na umeksit na rin ang pareha nina Jen Eslapor at Floremel Rodriguez sa Pool F sa Roud of 16 sa pagyukod kina world No. 37 Meimei Lin at Jinjin Zeng ng China, 21-12, 21-10, Biyernes ng gabi sa Volleyball World Beach Pro Tour Challenge women’s division sa Laguna

Hindi rin umabante sina Ran Abdilla at Jaron Requinton sa men’s division sa olats kina world No. 53 Samuel Cattet at Oliver Barthelemy ng France, 21-18, 21-17, at world No. 43 Pithak Tipjan at Poravid Taovato ng Thailand, 21-18, 21-13, sa Pool F.

Tuloy naman ang ratsada nina Teegan Van Gunst at Kimberly Hildreth ng United States upang pamunuan ang iba pang top-ranked team na umusad sa quarterfinals nitong Sabado sa torneo na inoorganisa ng Philippine National Volleyball Federation sa liderato ni Ramon ‘Tats’ Suzara.

Ang mga Amerikano, na No. 80 sa rankings sa mundo ngunit nanggaling mula sa qualifiers, ginitla sina world No. 25 Niina Athtiainen at Taru Lahti-Liukkonen ng Finland sa Round of 16 sa kapanapanabik na 28-30, 21-18, 15 -11 para pumasok sa quarterfinals.

Kinailangan nina Gunst at Hildreth na manguna sa 32-team qualification para lang maka-24-team main draw, kung saan sila ay pumangalawa sa pool play para magmartsa sa kaganapang mga hatid ng gold sponsors Ayala Land, Mikasa, Senoh, Philippine Sports Commission, Pinay In Action and Smart, at bronze sponsors PLDT, Gatorade, Maynilad, Rebisco, Ayala Malls, Department of Tourism, CBPI, Club Laiya at Foton.

Kasama sa kanilang panalo sa main draw ang inspirational 21-15, 21-14 panalo kontra home bets Eslapor at Rodriguez, na nag-snowball sa kanilang paraan bilang pinakamababang ranggo na koponan sa quarterfinals.

Makakaharap ng American pair ang isa pang nangungunang koponan sa world No. 13 na sina Taina Silvi Bigi at Victoria Lopes Pereira Tosta ng Brazil.

(Lito Oredo)