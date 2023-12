Sisikwatin na ang korona! Malick Diouf, UP Maroons dehins pahihiritin Archers

Laro ngayong Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

(Game 2/Best-of-3 Finals)

4:00pm — UP vs DLSU

(*Maroons angat, 1-0)

MAGKAKAPIT-BISIG muli sina last season MVP Malick Diouf at mga kakamping sina CJ Cansino, Harold Alarcon at Francis Lopez upang subukang sungkitin na ang korona ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 86 men’s basketball tournament kontra De La Salle University (DLSU) Green Archers sa Game 2 ng kanilang best-of-3 championship sa Big Dome.

“We will just keep doing what our coaches tell us to do,” saad ng bayani ng Maroons na si Alarcon kasunod ng 97-67 victory sa Game 1 nitong Miyerkoles ng gabi.

Pakay ng Fighting Maroons na tapusin na ang laban sa kanilang best-of-three series upang maibalik sa kanilang bakuran ang korona.

Si Alarcon ang nanguna sa opensa para sa UP sa simula ng series matapos magtala ng 21 points kaya asahang isa pa rin siya sa magiging pangunahing sandata para sa Diliman-based squad katuwang si Diouf.

Sasandal din ang Peyups kina Lopez, JD Cagulangan at Cansino sa opensa para masilo ang inaasam na korona.

Sa panig naman ng Green Archers, kailangang magdoble-kayod sina Kevin Quiambao, Michael Phillips, Mark Nonoy at Evan Nelle para maihirit nila ang do-or-die Game 3.

Samantala, nakatakdang opisyal na hiranging Most Valuable Player (MVP) ngayong season si Quiambao sa isang simpleng seremonya bago magsimula ang laro.

(Elech Dawa)