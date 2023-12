Simpleng pangarap ni Jinkee Medlei Molina Sangoy

Si Jinkee Medlei Molina Sangoy ay pinangak sa Labaan, Bucloc Abra. May-asawa at may tatlong anak. Nakatapos si Jinkee ng college sa kursong Bachelor of Science in Information Technology noong taong 2012.

Siya ay kalahating Ilocana at kalahating Tingguian. Pitong taon gulang pa lamang si Jinkee ay nagsimula na siyang mag-drawing . Hilig niya ang mga bulaklak at mga Tingguian na mga kababaihan bilang kanyang mga inspirasyon sa kanyang mga obra.

Noong 2015 ay sumali siya isang online Art contest sa Facebook Art group upang ipakita ang kanyang mga obra. Nakasali siya at pinalad na mabigyan ng rank with certificate. Hindi man siya ang nanalo ay hindi naman siya nawalan ng pag-asa.

Dahil ang mahalaga ay mabigyan ng pagkakataon na ma-showcase ang kanyang mga obra. Kaya patuloy pa din siya sa pag-abot ng kanyang pangarap na balang araw ay makilala siya bilang isang International Artist.

Isang araw ay tumawag sa kanya ang isa niyang art collector na isang Filipina na OFW at US Migrant na nagtatrabaho bilang Program Manager sa isang ahensya ng Indys’ Global Village. Inalok siya nito na mag exhibit sa ibang bansa sa Indiana, Indianapolis USA. Ang laking tuwa niya marahil ito na ang sagot sa kanyang mga dasal na makilala ang kanyang mga obra sa ibang bansa. At makilala bilang international artist at maging kinatawan ng Pilipinas sa isang International Exhibit.

Bagama’t hindi siya nakapunta sa Amerika ay pinadala na lamang niya ang kanyang mga obra. Ang tema ng kanyang mga obra ay “Women Empowerment “. Binigyang buhay niya ang lakas at galing ng mga kababaihan sa anumang aspeto ng pamumuhay. At bilang isang babaeng at ina ay isinabuhay niya ang mga ito. Ang kanyang talento at galing bilang isang babae na walang takot na hinaharap ang buhay.

Pagkatapos ng unang exhibit noong 2021ay muli siya inimbitahan ng Indus Global Village na mag-exhibit muli sa pangalawang pagkakataon noong 2022. Naging malaking epekto ang kanyang tema ukol sa Women’s Empowerment kaya muli siyang nakapag-exhibit . At sa pangatlong pagkakataon ngayong taon 2023 ay muli siyang naimbitahan. Dahil sa kanyang malikhaing obra ukol pa din sa mga kababaihan.

Patuloy pa din ang Daloy ng pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay ng makatanggap siya ng parangal sa magkasunod ng pagkakataon sa Asia’s Golden Icon awards bilang Asia’s Most Women Exemplary artist of the year at Ngayon 2023 ay naging Asia’s royalty awardee as ” Asia’s most exemplary and inspiring artist of the year si Jinkee.

Malaking pagpapasalamat ni Jinkee sa mga tagasuporta niya sa Abra at Tingguian tribe na minahal nila ang kanyang mga obra.

Si Jinkee ay isang simpleng pintor na nangarap at natupad bilang international artist.

Kaya naman patuloy tayong mangarap at balang araw ang katuparan ng mga ito ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Patuloy lamang sa pananampalataya sa Poong Maykapal. Lahukan ng pagtitiwala at sipag ng sa gayon ang katuparan ng matamis na pangarap ay malalasap.

Tanggapin mo Jinkee ang aming pagbati sa tagumpay na iyong natatanggap.Congratulations!