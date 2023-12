Rider nag-overtake, tsugi sa mixer truck

Patay ang isang rider matapos itong magulungan ng mixer truck na kanyang in-overtake-an sa Zigzag Road sa Brgy. San Jose, Antipolo City pasado alas-7:00 nitong Biyernes ng umaga.

Ayon sa Antipolo police, sumabit ang motorsiklo ng rider sa kaliwang bahagi ng truck habang nasa proseso ng pag-overtake na nagresulta sa pagtumba nito at napasuot ito sa ilalim ng truck.

Kinilala ang biktima na si Roberto San Juan Reyes na idineklarang dead on arrival sa Rizal Provincial Hospital.

Naaresto naman ng mga pulis ang driver ng truck na si Alyas Ali at nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in Homicide and Damage to Property.

(Ronilo Dagos)