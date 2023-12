Respeto sa pedestrian

Ngayong panahon ng kapaskuhan, dito sa Kalakhang Maynila at iba pang lungsod sa bansa, lalo sa mga sentro ng komersyo at industriya, mas mamarapatin mo pang maglakad kaysa sumakay ng sasakyan na mabagal ang usad sanhi ng mahigpit na daloy ng trapiko.

Gayong buhay na buhay ang kalakalan dahil sa pagtanggap at paggasta ng bonus ng mga manggagawa, mabagal na mabagal naman ang galaw ng trasportasyon. Sabi nga ng napagtanungan kong tsuper, marami ngang pasahero, pero mabagal naman ang galaw ng sasakyan. Talo pa rin.

Punong-puno ang mga kalsada. Biruan nga ng mga kaibigan ko, sa kalsada na tayo magpapasko. Kaya naman kung malapit din lang ang pupuntahan, at malakas-lakas naman ang katawan, mas maganda pang maglakad na lang at maging pedestrian.

Nakakainit ng ulo ang pagkaipit sa trapiko. Marami kang maaantalang gawain, may mawawalang oportunidad, may masasayang na oras, may pagkakakitaang hindi matutupad dahil lamang nahuli kung hindi man tuluyan nang hindi nakarating sa pupuntahan dahil sa trapiko.

Kahit pa sabihin ng iba na maaga dapat umalis upang magkaroon ng sapat na oras para sa biyahe, sa panahong ito, isang insidente lamang tulad ng kiskisan ng sasakyan o nasiraang trak o tumirik na kotse o sandaling umulan ang magiging dahilan para magbuhol-buhol ang pila ng sasakyan sa bansa.

Siksikan ang tren. Punuan ang bus at dyipni. Masisikip at punuan ang UV express. May mga taksi, traysikel at pedicab na hindi makatao ang presyo, may mga naghahatid na awto at motorsiklo na pagkamahal-mahal. Kaya nga kung malapit din lang, kung kaya din lang, mas madali pang maglakad tulad kaninang bago ako humarap sa laptop para isulat ang piyesa kong ito.

Alam kong marami akong lalakaring transaksiyon ngayon sa paligid ng matandang unibersidad kung saan ako nagtuturo. Inihanda ko ang aking sarili sa mahaba-habang lakaran paroo’t parito. Maaari naman akong sumakay pero mas mabilis at hindi hamak na praktikal kung lalakarin ko patungong destinasyon ko.

Mabilis akong nakabalik. May sapat na oras pa para magsulat. Kung sumakay ako, bukod sa magastos, baka hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. May mga gawain akong natapos, may mga pulong na naisakatuparan. Mas naging kapaki-pakinabang ako nang nagdesisyon akong maging pedestrian. Mula sa salitang Latin na ‘pedester’ o akto ng paglalakad ang ‘pedestrian’.

Nasa ubod ng salitang ‘pedestrian’ ang ‘ped’ o paa, kaya may salitang ‘pedal’ at ‘pedicure’.

Bukod sa kalusugan, kahit papaano, nakatutulong din ang maging pedestrian sa kalikasan. Masarap maglakad-lakad. Iyon nga lamang, kaunting tiis dahil sa Kamaynilaan, hindi sariwa ang hanging malalanghap lalo’t may hingal na sa paglakad.

Peligroso rin maging pedestrian sa lungsod lalo pa’t naubos na halos ang mga bangketang dapat lalakaran. Ginawa na kasing tindahan o paradahan. Mapipilitan kang gamitin ang kalsadang laan sa mga sasakyan.

Kaya nga palatandaan ng isang maayos na lungsod ang pagbibigay ng espasyo sa mga nagnanais maglakad; malinis at hindi lubak-lubak na pedestrian lane o isang daan na laan para sa naglalakad.

Sa inyong bayan, hinihikayat bang maglakad pa ang mamamayan?