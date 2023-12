Rank 4, 5, at 8 most wanted ng Bataan, nabitag

Sa Cavite dinampot sa bisa ng warrant of arrest ang tinaguriang Rank No. 4,5 at 8 Most Wanted Person (MVP) Municipal Level sa Bataan sa kasong panggagahasa sa isinagawang operasyon sa Silang, Cavite Biyernes ng gabi.

Kinilala ang inaresto na si alyas ‘Angelo’ na may warrant of arrest sa kasong rape.

Sa ulat, alas-9:45 kamakalawa ng gabi nang isilbi ng mga operatiba ng Warrant Section ng Silang Municipal Police Station kasama ang PIT Bataan, Regional Intelligence Unit (RIU) PRO3 (Intel Packet) at Hermosa Municipal Police Station ang warrant of arrest na inisyu ni Hon. Amelita Cruz Corpuz, Presiding Judge ng RTC Branch 96 Dinalupihan Bataan laban sa suspek dahil sa kasong rape sa Brgy Kaong Silang, Cavite.

Ang pagtunton sa kinaroroonan ng suspek ay bunsod sa impormasyon ng Bataan Police na namataan ito sa lugar kaya nakipag-ugnayan ang mga awtoridad ng PRO3 sa Cavite Police na ikinaaresto nito.

Naglaan naman ng halagang P120K piyansa para sa pansamantalang paglaya ng suspek.

(Gene Adsuara)