Pinay WGM Janelle Mae Frayna palalakasin FIDE world ranking

TARGET ni Woman Grandmaster (WGM) Janelle Mae Frayna na mapabuti ang kanyang FIDE ranking sa susunod na taon, kaya naman, naghahanda ito sa mga tournament na sasalihan sa pagpasok ng 2024.

Sasabak ang 27-year-old at BS Psychology cum laude graduate mula Far Eastern University sa ilang serye ng FIDE standard tournament sa paparating na bagong taon kabilang ang 2024 World Chess Olympiad mula Setyembre 10-23 na gaganapin sa Hungexpo Exhibition and Conference Center sa Budapest, Hungary.

Tutulak din ng piyesa si Frayna sa 2nd Indore International Grand Master Chess Tournament 2024 sa Enero 9-16 sa Indore, India at sa 1st SOA International Grandmasters Chess Festival 2024 sa Enero 28 hanggang Pebrero 4 sa Bhubaneswar, Odisha.

(Elech Dawa)