Dumalo ang ilang pinuno ng mga mangingisda, organisasyon ng civil society at mga kinatawan ng ahensya ng gobyerno sa “How Blue Are You? bilang assessment at scorecard sa performance ng pamahalan sa fisheries kasabay ng paglulunsad sa Philippine Blue Agenda and Case Studies on Fisheries Industry Standards,” na ginanap sa Quezon City kamakailan.

Ayon sa grupo, ang NGOs for Fisheries Reform (NFR) at Pangingisda Natin Gawing Tama (PaNaGaT), Philippine Blue Agenda, at mga dokumento ng Fisherfolk at CSOs’ Assessment Scorecard ay isang pagsusuri sa mga pagganap ng mga ahensya ng gobyerno na inatasang maglingkod sa sektor ng pangisdaan na inihahambing ang kanilang mga aksyon sa mga prayoridad ng Blue Agenda na tinukoy ng sektor.