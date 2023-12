Pasabog ang unang ‘Miss Teen Botolan’

Tagumpay ang pre-pageant para sa ‘Miss Teen Botolan’ 2023 na ginanap sa Botolan People’s Plaza sa Zambales noong Nobyembre 29, 2023 na nilahukan ng 50 magaganda, matatalino at punum-puno ng talentong mga kabataang Botoleno.

Inisayatibo ang kauna-unahang ‘Miss Teen’ nina Mayor Jun Omar C. Ebdane, Vice Mayor Doris Ladines katuwang ang chairperson ng Committee on Tourism na si SB Angel B. Diesta, Tourism Officer Gennessy D. Villar at mga staff ng Botolan Tourism.

Pasabog ang husay sa rampa, question and answer at talent ng mga kalahok sa naturang beauty pageant.

Mula edad na 13 hanggang 17 mga kabataan na tubong Botolan ang naglaban-laban para masungkit ang kauna-unahang ‘Miss Teen Botolan.’

Mula sa 50 tinedyer na nagtagisan ng talino, ganda at talento ay bumaba ito sa 25 kung saan naman pipiliin ang kokoronahan bilang ‘Miss Teen Botolan’ sa finals.

Gaganapin ang grand finals para sa ‘Miss Teen Botolan sa Disyembre 13.

Ang bayan ng Botolan ang kauna-unahan ding LGU na naglunsad ng ‘Miss Teen’ beauty pageant.