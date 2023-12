Nikola Jokic, Denver Nuggets tinabunan milestone ni Kevin Durant

DINISKARIL ni Nikola Jokic ang selebrasyon ng isa pang milestone ni Kevin Durant.

Naglista ng 21 points, 16 assists si Jokic at pinigil ng Denver Nuggets ang Phoenix Suns 119-111 nitong Biyernes.

Sa 50-second mark ng second quarter, inatake ni Durant ang basket para isubo ang layup at kubrahin ang kanyang 27,411th career point at sumampa sa top 10 scoring list ng NBA.

Nilagpasan ng 35-year-old si Moses Malone sa No. 10 spot. Bago ang laro ay nangailangan si Durant ng 17 points para lundagan si Malone.

Naka-17 seasons na sa NBA si 6-foot-11 Durant, nawala ng isang taon dahil sa Achilles injury. Naglaro siya sa SuperSonics/Thunder, Warriors at Nets bago tumawid sa Suns.

Tumapos si Durant ng 30 points, 11 assists panegunda sa 31 markers ni Jusuf Nurkic sa Suns na naglarong wala si Devin Booker (ankle).

Umiskor ng 15 pataas ang starters ng Denver kabilang ang 20 ni Reggie Jackson at 19 ni Michael Porter na may 10 rebounds pa.

Naghabol ng 17 sa first half ang Phoenix, tatlong beses itinabla sa fourth bago ang clutch baskets nina Jokic at Porter.

(Vladi Eduarte)