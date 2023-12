Maris ‘ebak’ moment panalo sa mga fan

Agaw-eksena talaga si Maris Racal, ha!

Aba, sa serye ng DonBelle, hindi lang ang mga bida ang pinag-uusapan ngayon, kundi pati na rin ang biglaang tandem nila ni Anthony Jennings.

Talk of the town nga sa ‘Can’t Buy Me Love’ sina Maris, Anthony dahil sa bonggang chemistry nila, ha!

Ang eksena nga, nagkasalubong nga sila, at makikitang to the rescue si Anthony na saluhin ang nadulas na si Maris, dahil nakatapak ng jebs.

Pero, ‘yun nga, parehas silang nakatapak ng jebs kaya todo ang halakhakan ng audience sa pag-iinarte ni Maris habang nagmistulang sanay na si Anthony.

Maliban sa pag-viral nito sa social media dahil sa nakakatuwang pag-iinarte ni Maris, pinusuan din ng netizens ang kanilang tambalan sa serye. Ika nila, ang natural tignan ng kanilang chemistry on-cam at mukhang may bagong Kapamilya love team na dapat abangan sa 2024.

“Ang bagay ng pairing nila sobrang natural lang acting.”

“Galing ng chemistry nina Snoop at Irene. Go Maris and Anthony!”

“Naka-discover na naman ng love team ang ABS. Galing nila dalawa.”

Suggest nga rin nila, sana ay magkasama ulit ang tambalang MariThony sa future projects nila.

Sure ako na mas titindi ang kilig ng netizens sa mga future scenes nila together. Bongga ‘di ba?

(Dondon Sermino)