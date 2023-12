Margielyn Didal lalahok sa World Skate Street

MAAGANG lumipad ang Olympian at Philippine national skateboarder na si Margielyn Didal at ang kanyang coach na si Dani Bautista patungo sa Japan upang magsanay at makondisyon sa klima bago sumabak sa isasagawa na World Skate Street World Championships.

Hangad ng Asian Games gold medalist na si Didal na makatipon ng kinakailangang puntos na paglalabanan at nakataya sa Paris Olympics qualifying event na gaganapin simula Disyembre 10 hanggang 17.

Agad na nagpunta sina Didal sa paggaganapang lugar upang maghanda at sanayin pa ang kanyang skills para makabalik sa ikalawang sunod na pagkakataon matapos na hulng sumabak noong 2020+1 Tokyo Olympics.

Huling sumabak si Didal sa nakalipas na 19th Asian Games sa Hangzhou, China subalit hindi nakapagwagi ng medalya dahil sa natamo nitong injury sa tuhod na nagpahirap dito sa pagsasagawa ng mga trick.

Una nang nagtala ng mga kasaysayan si Didal sa paglalaro nito sa street event ng skateboarding sa pagwawagi nito ng mga gintong medalya sa Southeast Asian Games at sa kada apat na taong Asian Games.

