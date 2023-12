Maja ‘di nailihim ang pagbubuntis

Last week ay marami na ang nakapansin sa pagbabago ng figure ni Maja Salvador nang um-attend siya sa isang event.

Sey nga ng ilang netizen, baka buntis na ang asawa ni Rambo Nuñez.

At noong Friday nga ay kinumpirma na nila ang magandang balita na buntis na si Maja.

Sa kanilang mga post sa social media ay ibinahagi nila ang balita na ayon sa kanila ay early Christmas gift.

Sa unang post, binahagi ni Maja ang video kung saan ni-reveal niya ang ultrasound photo ng kanilang baby na sinabit nila sa Christmas tree.

Sa dalawang sumunod na posts nila ay ang pictures nila kasama ang mga alaga nilang pets.

Sa mga nasabing pictures ay proud at happy na pinakita ni Maja ang kanyang baby bump

May caption ang 2nd post ng, “The best Christmas present we could ever ask for.”

Sa comment section naman sa kanilang mga post ay umulan ng pagbati mula sa mga celebrity gaya nina Bela Padilla, Joshua Garcia, Sarah Lahbati, Bea Alonzo, Dimples Romana, Heart Evangelista, at marami pa.

Anyway, sa galing pumansin ng netizens, masasabing hindi talaga naitago ni Maja ang kanyang pagbubuntis dahi pinagdudahan na siya agad at pinag-usapan na sa internet na buntis na nga siya at naisulat din namin dito sa Abante ang tungkol doon, ha!

Congratulations, Maja and Rambo!

Bonggels!