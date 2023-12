Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 3, 2023 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Always Impressive, 1 Hellguy, 4 Maayo Kaayo

R02 – 6 Speed Fantasy, 3 Shastaloo, 7 La Liga Filipina, 1 Attractive Force/Charm Campaign

R03 – 10 Full Control, 5 Noble Touch/Ninong, 8 Full Combat Order, 3 Top Grosser

R04 – 2 Every Sweat Count, 3 Artsev

R05 – 1 Batang After Seven, 8 One Of A Kind, 7 Jawo, 2 Double Strike

R06 – 7 Pharoah Treasure, 4 Agi Daw, 8 Main Event, 6 Eazacky

R07 – 1 Hakeem, 3 Maaasahan, 6 Electrify, 9 Dugong Bughaw

R08 – 11 Manila Boy, 6 Step Bell, 7 French Leather, 8 Laughing Tiger

Solo Pick: Always Impressive, Every Sweet Count, Pharoah Treasure, Hakeem

Longshot: Batang After Seven