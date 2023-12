Kampo ni Kathryn kinukulit na magpasabog pa sa hiwalayan

Nakakaloka talaga ang mga Marites at Marisol.

Aba, kahit inilagay na nga ni Kathryn Bernardo sa kanyang post na, “I won’t be entertaining questions regarding this anymore,” na ang tinutukoy niya ay ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla, may mga nangungulit pa pala na makakuha ng exclusive interview sa Kapamilya actress.

Actually, pati sa mga taong malalapit kay Kathryn, lalo na sa nanay niyang si Mommy Min Bernardo, may mga nagtatanong pala kung may sasabihin pa ito.

Pero may isang kilala nga kami na sinabihan daw ng nanay ni Kathryn na kung ano na ‘yung pinost nila ay ‘yun na ‘yon!

So mukhang wala nang pasabog na detalye na ilalabas pa si Kathryn, na naiintindihan naman namin dahil 11 years din naman ang pinagsamahan nila ni Daniel bilang magkasintahan, ha!

Saka sa tipo naman talaga ni Kathryn, may class siya at malayong magpupuputak kaugnay ng mga isyung pinalalabas ng iba na tunay raw na dahilan ng hiwalayan nila ni Daniel.

Actually hiling din ng karamihan sa KathNiel fans na sana patahimikin na rin sina Kathryn, Daniel at baka magkaroon pa ng chance na magkabalikan ang dalawa.

Ang best example nga nila ay sina Maja Salvador at Rambo Nuñez na naghiwalay rin noong araw, pero nagkabalikan at nauwi pa sa kasalan ang relasyon, ha!

‘Yun na!