Joanna Barca 3 ginto sa Asian Cup Canoe

NAKORONAHAN ang Philippine canoe-kayak team bilang pangkalahatang kampeon matapos angkinin ang 21 medalya tampok ang 10 ginto sa Asian Cup Canoe Championship noong nakaraang weekend sa Shing Mun River, Shatin sa Hong Kong.

Nagpasiklab ang tandem nina Lealyn Baligasa at Kimly Adie Balboa sa impresibong panalo ng mga Pinoy subalit itinala ni Joanna Barca ang pinakamatingkad sa 10-kataong Philippine crew, na nakakuha ng tatlong indibidwal na ginto sa event sa tatlong araw na kompetisyon na pinangunahan ng Hong Kong China Canoe Union.

Nakuha ni Barca, na ipinagmamalaki ng Palo, Leyte, ang panalo sa women’s U23 C1 500-meter, 200-meter pati na sa 23kms marathon events upang maging tanging triple gold medalist sa kompetisyon upang gawaran bilang Most Outstanding Athlete.

Tinapos ng 19-anyos na si Barca ang 500m race sa dalawang minuto at 44.63 segundo bago nakuha ang 200m sa loob ng isang minuto at 7.83 segundo, na tinalo ang kanyang mga karibal mula sa General Association of Macau Canoeing.

Nakumpleto din niya ang sweep sa kanyang events sa marathon 23kms sa pagtala ng 2:47.10.

(Lito Oredo)