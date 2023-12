Janella dinaga kay Piolo

Nanganak ba ‘yan?

Chika `yan ng mga press na dumalo sa presscon nina Piolo Pascual at Janella Salvador nitong Biyernes ng hapon.

Eh kasi naman, super seksi na naman ang ‘dyowa-dyowaan’ ni Jane de Leon, ha!

Na kunsabagay, malaki na nga naman si Jude, ang baby nila ng ex-dyowa niyang si Markus Paterson, kaya naka-recover na ang alindog ni Janella.

Chika nga pala ni Janella, wala na raw sana siyang planong gumawa muna ng horror film, kaya naloka siya noong alukin siyang maging partner ni Piolo Pascual sa ‘Mallari’ ng Mentorque Productions.

“To be honest, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko munang magpahinga sa horror. Medyo nata-typecast na kasi ako sa horror. My first film was ‘Haunted Mansion’ it was horror, I did ‘Bloody Crayons’ na isa ring slasher film, and then ‘Killer Bride’ na horror rin.

“So parang nagtutuloy-tuloy na, kaya sabi ko gusto ko munang magpahinga.

“Pero as soon as I read the script, sabi ko, this is something na hindi ko puwedeng palagpasin. It’s so well written. It’s very detailed. Kahit hindi mo siya agad maintindihan, but it’s very detailed and so well written.

“Kinabahan ako ng slight, kasi hindi ko lang makakatrabaho si Papa P kundi partner ko pa siya. Kinabahan ako, pero I couldn’t let it pass!” sabi ni Janella.

Kinabahan ka kay Piolo dahil…?

“Because he is Piolo. Ang dami na niyang accomplishment.

“Pero noong nasa set na kami, never kong naramdaman `yon, na Piolo siya. He’s very generous. I could see him also working hard for this film.

“Lahat kami dito parang… we’re all really just trying to portray our roles, na pantay-pantay kami. Yeah, he work very hard for this film!” sabi ni Janella.

Sabi nga ng scriptwriter ng ‘Mallari’ panahon daw ni Piolo ang 2023, na kabi-kabila ang trabaho, walang tigil.

Oo nga naman, kaloka rin si Piolo, na nagku-concert sa Pilipinas at sa ibang bansa, at nagpe-pelikula pa, ha!

At sabi nga, malaki ang posibilidad na masungkit pa ni Piolo ang best actor sa Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival.

Abangan!