Hindi pa tapos ang laban! Kevin Quiambao, Evan Nelle ireresbak DLSU sa Finals Game 2

Laro ngayong Linggo: (Araneta Coliseum)

(Game 2/Best-of-3 Finals)

4:00pm — UP vs DLSU

(*Maroons angat, 1-0)

NASA hukay ang isang paa ng De La Salle University (DLSU) Green Archers pero hindi basta isusuko nina Kevin Quiambao at Evan Nelle ang kanilang pangarap na makuha ang korona sa UAAP Season 86 men’s basketball tournament.

Luhod sa Game 1, kailangan magdoble kayod sina Quiambao at Nelle sa Game 2 upang maitaguyod sa panalo ang DLSU kontra namumurong University of the Philippines (UP) ngayong alas-4 ng hapon sa Araneta Coliseum.

Natambakan ng Fighting Maroons ang Taft-based squad DLSU, 97-67, nitong Miyerkoles kaya bawal nang kumurap ang mga Green Archers.

Hindi naging maganda ang ipinakitang laro ni Quiambao sa Game 1 at maging siya ay aminado doon, kaya naman nais nitong bumawi para mapahaba ang hininga ng La Salle.

“Expect ninyo na ibang Kevin Quiambao ang makikita niyo,” sey nito.

Kumpiyansa naman si Nelle na masusungkit nila ang panalo.

“We’re not going to lose Game 2, I’m going to make sure of that,” saad ni Nelle.

Bago simulan ang laro ay hihirangin munang Most Valuable Player (MVP) ngayong season si Quiambao.

(Elech Dawa)