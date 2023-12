Hind raw siya nagmura! Jayson Tatum pinatalsik sa sobrang pagrereklamo

NANOOD lang sa locker room si Jayson Tatum sa buong fourth quarter, nagawan ng paraan ng Boston Celtics na itawid ang 125-119 panalo kontra Philadelphia 76ers Biyernes ng gabi.

Ejected si Tatum sa dulo ng third quarter dahil sa pagrereklamo sa isang foul call. Nauna na siya sa showers bitbit ang 21 points, 7 rebounds, 4 assists.

Hindi raw siya nagmura.

“They were ready to throw me out,” bulalas ni Tatum, napituhan na ng isang technical sa first half. “Did I cuss? No, I didn’t. I was shocked. They always say, ‘Get your money’s worth. You’re going to be fined.’ I definitely did not get my money’s worth.”

Manipis na 95-94 lang ang abante ng Boston 2 seconds na lang sa third nang mawala kay Tatum ang bola. Sa paghabol sa loose ball, tinamaan niya sa mukha si Robert Covington.

Pinipigil na ng coaches si Tatum, pumunta pa sa huddle ng referee para magreklamo. Pagkatapos ng review, itinaas sa flagrant 1 ang foul.

Umiskor din ng 21 si Derrick White sa Celtics, tig-20 sina Jaylen Brown at Al Horford.

Hindi naisalba ng 26 points ni Patrick Beverley at 21 ni De’Anthony Melton ang Sixers, naglarong wala sina leading scorers Joel Embiid at Tyrese Maxey.

