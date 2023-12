Gillian ‘di bayolente sa isyung babae ni Daniel!

Umalma na ang Kapamilya star na si Gillian Vicencio matapos pagbintangang third party sa hiwalayang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Sa kanyang X (dating Twitter) account ay dinenay ni Gillian ang bintang na babae siya ni Daniel.

“’Wag niyo po ako idamay dito, hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto,” post niya.

Naging malapit sina Gillian at Daniel nang magkatrabaho sila sa teleseryeng ‘2 Good 2 Be True’ at sa isang interview ay sinabi niya na tropa lamang sila ni Daniel.

Bago pa nga kasi kumpirmahin ng KathNiel ang kanilang hiwalayan ay pinagpiyestahan na si Gillian ng mga online Marites dahil sa pagiging close kay Daniel.

Ayon sa lumabas na chika, September daw nang mas naging close sina Gillian at Daniel.

Noong papuntang South Korea si Kathryn para tumanggap ng award ay doon daw nito nalaman ang pangloloko diumano sa kanya ni Daniel.

Bago pa raw ang flight ni Kathryn ay pinuntahan daw nito si Daniel.

Dahil may duda, hiniram ni Kath ang cellphone ni Daniel.

Pinahiram naman daw ni Daniel at doon daw nakita ni Kath ang mga messages ng boyfriend at ni Gillian kaya raw nakipag-break ang dalaga.

Nakakaloka lang talaga ang kuwentong ’yan na mukha namang hindi totoo at gawa-gawa lamang, pero pinaniniwalaan ng mga utaw.

Sa katunayan nga ay pina-follow ni Kath si Gillian sa Instagram.

Kaya tama lang na magsalita na si Gillian para manahimik na kahit papaano ang mga online Marites, ‘noh?

In fairness kay Gillian, hindi bayolente reaksyon niya sa bintang na babae siya ni Daniel, ha!

(Byx Almacen)