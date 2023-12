Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukala na layuning gawin nang mandatory ang pagsama ng financial literacy sa Technical-Vocational Education and Training (TVET) curriculum ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, sa panukalang ito ay mapapalakas ang financial literacy ng mga Pilipino.

“Financial literacy is a precious skill that, unfortunately, few have. Filipinos who are financially literate are more likely to avoid financial frauds, develop financial discipline, use debt responsibly, and save their money for education or retirement,” ayon kay Romualdez.

Sa House Bill (HB) No.9292, bibigyan ng sapat na kaalaman ang mga estudyante kung paano tamang gamitin ang kanilang pera, mag-ipon, maglatag ng contingency plan at ihanda sila sa iba pang pinansiyal na obligasyon oras na magtrabaho.

Sa panukala, makikipag-ugnayan ang TESDA at tech-voc institutions sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, Securities and Exchange Commission at Insurance Commission para sa mandatory na pagsasa¬ma ng Personal Financial Literacy Course (PFLC) sa TVET curriculum.

Kailangan makakuha ng pasadong marka sa PFLC ang isang estudyante para maka-graduate o matapos ang kursong kinukuha. (Eralyn Prado)