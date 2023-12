FEU nabawi korona sa UAAP cheerdance

NAKAMIT ng Far Eastern University (FEU) Cheering Squad ang kanilang pang-apat na kampeonato sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) 86th Cheerdance Competition nitong Sabado kasunod ng pambihirang pagpapamalas ng tema hango sa Super Mario routine sa jampacked crowd na SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Sa harap ng nag-uumapaw na 18,122 manonood ay malupit na ipinakita ng FEU magandang sayawan at nakakaaliw na malikhaing costume upang tanghaling Best in Dance at Costume Creativity.

Sa pangkabuuan ay ibinigay ng mga hurado ang pangkalahatang 702.5 puntos upang tapusin ang paghahari ng National University (NU) Pep Squad na nagpamalas ng Elvis Presley-themed na tumapos sa ikalawang pwesto sa 697 puntos kasunod ang University of Santo Tomas (UST) Salinggawi Dance Troupe na may temang Black Pink sa 684 puntos upang kumpletuhin ang podium finish.

Muling natikman ng Morayta-based squad ang kampeonato matapos maagaw sa kanila ang korona noong Season 84 ng NU squad na may pitong kampeonato. Minsan na ring nagwagi ng korona ang FEU noong 2009 at 1998.

Lumapag naman sa pang-apat na pwesto ang Adamson University, kasunod ang University of the Philippines, nasa pang-anim na pwesto naman ang Season 86 host na University of the East, habang tinapos ng De La Salle University at Ateneo Blue Eagles ang seventhbat eighth spot.

(Gerard Arce)