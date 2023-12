Ipatitigil muna ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang paglalabas ng guarantee letter sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program.

Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, ang suspensiyon ng pag-iisyu ng guarantee letter ay magsisimula sa Disyembre 7 hanggang katapusan ng 2023. Ibabalik ito sa Enero 2024.

Kailangan aniyang magsagawa ng taunang liquidation ang ahensiya, alinsunod sa direktiba ng Department of Budget and Management (DBM).

Ang guarantee letter ay nagsisilbing garantiya sa service provider na babayaran ng DSWD ang kinuhang serbisyo ng benepisyaryo na itinuturing na vulnerable, disadvantaged, o ‘yung mga may kinakaharap na krisis.

Kabilang sa inaalok sa AICS ay medical assistance, burial, transportation, education, food, o financial assistance para sa iba pang support services o pangangailangan ng isang tao o pamilya.

“Ibibigay lang ang guarantee letter sa mga ospital o punerarya na tumatanggap ng guarantee letter,” paliwanag ni Lopez sa interview ng ‘Dobol B TV’. “Karamihan ng malalaking ospital sa Metro Manila ay tumatanggap ng guarantee letter.”

Sa unang anim na buwan ng 2023, umabot sa 1,867,563 benepisyaryo ang nakinabang sa AICS. Noong 2022, higit sa limang milyon ang natulungan sa nasabing programa.

Habang suspendido ang AICS, sinabi ni Lopez na tuloy pa rin ang pamimigay ng cash assistance ng ahensiya sa mga kuwalipikadong benepisyaryo.