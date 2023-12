Donny humiwalay kay Belle

Nanggulat si Donny Pangilinan, ha!

Dahil halos puro tungkol sa KathNiel ang laman ngayon ng social media, aba, nang-agaw ng eksena si Donny at nag-trending sa online world ang premiere launch ng kanyang ‘Biglaan’ song official music video nitong Biyernes ng gabi sa YouTube.

Bet na bet ng mga faney ang dalawang magkaibang looks ng actor-singer.

Unang look niya ay as a triicycle driver na kahit pawisan at medyo rugged ay ang guwapo-guwapo pa rin daw. Second look niya na kahit may suot na eyeglasses at hitsurang nerd student ay super cute pa rin daw.

Kilig-kiligan ang mga fan sa social media, ‘noh?!

Hindi kasama sa music video na ‘yon si Belle Mariano dahil sa ABS CBN Star Music siya at sa Universal Records Philippines naman si Donny.

Si Donny lang ang kumakanta pero iba ‘yung guy and girl sa music video kaya tanggap ‘yon ng mga fan nila.

Samantala, nauna nang nag-trending ang new song ni Donny noong i-launch ito sa lahat ng streaming platforms last November 23.

Samantala, nagbubunyi naman ang mga tagahanga nina Donny at Belle nitong Biyernes din ng gabi.Tuwang-tuwa at proud sila kasi bida sa tatlong Christmas station ID ang DonBelle. Bukod kasi sa ABS-CBN, napapanood din sila sa pamaskong station ID ng Netflix at TV5.

Bongga!