Hinikayat ng Department of Health ang publiko, lalo na ang bulnerableng sektor, na patuloy na magsuot ng face mask habang hinihintay ng ahensiya ang karagdagang impormasyon hinggil sa ‘walking pneumonia’.

“Magsuot pa rin tayo ng mask lalo na ang ating mga senior citizen na puwede nang pumila po ngayon. Libre po ang bakuna sa influenza,” giit ni Health Undersecretary Eric Tayag.

Una rito ay inamin ng DOH ang pagtaas ng kaso ng mga sakit na kahintulad ng influenza base sa kanilang monitoring. Sumirit din ang mga kaso ng respiratory illnesses dulot ng pathogen mycoplasma pneumoniae sa mga bata sa China.

Sinabi ni Tayag na ang mycoplasma pneumoniae ang nagiging sanhi ng tinatawag na ‘walking pneumonia’. Kapag sinalang umano sa x-ray ang tao na may ‘walking pneumonia’ meron nang findings sa chest x-ray. Pero maaari pa rin itong makapag¬lakad at parang walang nararamdaman.

Binanggit ni Tayag na bagama’t hindi maituturing na matindi ang sakit na ito, kailangan pa rin nila ng karagdagang impormasyon o detalye sa China.

“Bakit naoospital? Ito ba ay dahil sa mycoplasma pneumoniae o dahil sa mga viruses? Hindi malinaw ‘yun,” paliwanag pa niya.

Pinayuhan niya ang mga may sintomas nito na sumailalim sa testing sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM) ng DOH at iba pang ospital na may kakayahang gumawa nito.