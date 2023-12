Umalma ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa mga report na gumastos si Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga ng higit P1 bilyon sa kanyang mga biyahe sa abroad ngayong 2023.

Sa isang statement na nilabas ng DENR, higit P3 milyon lang ang ginastos ng kalihim sa mga foreign trip nito ngayong taon.

Bukod dito, ang P1.1 bilyong budget ay hindi lang umano para kay Secretary Loyzaga kundi para sa Central Office (CO), limang staff bureaus, 16 regional offices, 76 Provincial Environment and Natural Resources offices, at 146 Community Environment and Natural Resource offices.

Ang DENR-CO ay gumastos lang umano ng P45.169 milyon sa kanilang travel fund. Ang DENR-CO ay binubuo ng Office of the Secretary, siyam na Undersecretary offices, pitong Assistant Secretary offices, at ang tanggapan ng 10 service directors at 33 divisions, special projects at iba pang opisina.

“As of November 23, 2023, the total travel expenditure of the DENR Central Office is P45.169 million, of which P3.048 million pertains to expenses for official missions of the Secretary,” ayon sa DENR.

“This is 0.002% of the total travel budget as per the approved General Appropriations Act for Fiscal Year 2023,” dagdag ng ahensiya.

Noong nakaraang linggo ay binusisi ni Senador Raffy Tulfo ang DENR budget kung saan isiniwalat nitong nagkaroon ng 13 hanggang 14 foreign trip si Loyzaga at kinuwestiyon din nito ang P1.1 bilyong travel fund ng kalihim.