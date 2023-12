Kumpiyansa si Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na hindi babawiin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang nauna nitong posisyon na tumutol sa gagawing imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) sa madugong ‘war on drugs’ ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Dela Rosa, kilala niya ang Pangulo na may isang salita kung kaya’t buo umano ang kanyang paniniwala na mananatili ang posisyon nitong hindi payagan ang ICC na magsagawa ng imbestigasyon.

“Buo ang aking paniniwala, he is a man of his words, hindi siya laban-bawi,” ayon pa kay Dela Rosa sa interview ng DWIZ.

Nilinaw pa ng senador na bagama’t bukas ang Pangulo na pag-aaralan ang posibilidad na pagbabalik muli ng Pilipinas bilang kasapi ng ICC ngunit hindi naman umano ito nangangahulugan na nagbago na ang posisyon nito.

Hinggil naman sa posisyon ng Bureau of Immigration na hindi nila pagbabawalang makapasok sa Pilipinas ang mga imbestigador ng ICC, sinabi ni Dela Rosa na puwede lang silang magbakasyon o mag-shopping pero bawal mag-imbestiga.

“Kung papasok sila dito para magbakasyon, mag-shopping puwede silang pumasok siguro. Pero kung pumasok sila para mag-imbestiga, ibang usapan na iyan. hindi papayag ang ating Pa¬ngulo,” diin ni Dela Rosa. (Eralyn Prado)