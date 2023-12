Camille Victoria, NXLed tinapos second All-Flipino sa tagumpay

Mga laro sa Martes:

(PhilSports Arena)

2:00pm — Gerflor vs Cignal

4:00pm — Galeries vs Creamline

6:00pm — PLDT vs Petro Gazz

MALIWANAG na pagtatapos sa preliminary round ang ipinakitang laro ni Camille Victoria upang ibigay sa NXLed Chameleons ang huling panalo kontra sa hinahasa pang Farm Fresh Foxies 25-22, 17-25, 25-20, 25-17 sa pagdayo ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference nitong Sabado sa University of San Agustin Gymnasium sa Iloilo City.

Pakitang-gilas ang dating University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses spiker sa 17 puntos mula sa 12 atake at dumepensa sa nairehistrong limang blocks upang pagbidahan ang Chameleons sa kanilang ika-apat na panalo kasama ang pitong talo upang tapusin ang kumperensiya katabla ang F2 Logistics Cargo Movers sa 9th hanggang 10th place.

“Excited and mixed emotions kasi last game na namin ito. Gusto lang naming ipakita iyung pinaghirapan namin with coach Taka (Minowa Takayuki) and sa ibang coaches namin,” pahayag ng 6-foot-1 wing spiker matapos ang laro.

“Sobrang thankful kay coach Taka dahil binibigyan niya ako ng opportunity to play ng ganung position para makatulong din sa team.”

Hindi naman sumpat ang binira ni Kate Santiago na double-double para sa Farm Fresh na tumapos ng 15 points lahat mula sa atake kabilang ang 21 excellent receptions.

Tinapos ng Foxies ang torneo sa 2-9 baraha.

Kumarga rin ng produksiyon sina Lycha Ebon sa 15 puntos mula sa 13 atake at dalawang aces, habang lumista ng double-double si Chiara Permentilla sa 12 points kasama ang 13 excellent receptions at pitong excellent digs para sa NXLed.

(Gerard Arce)