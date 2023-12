ABS-CBN binakbakan mga fake news sa hiwalayang Kathryn, Daniel!

Umalma ang ABS-CBN at talent management devision nila na Star Magic sa mga nagkalat na fake news kaugnay ng hiwalayan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Sa official statement na inilabas nila ngayong Sabado ng gabi, sinabi nilang, “Nirerespeto at nauunawaan ng ABS-CBN management at Star Magic ang naging desisyon nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na maghiwalay.

“Igalang natin ang mga pahayag nila at huwag na nating dagdagan, bigyan ng ibang kahulugan, o gawan ng kwento at fake news. Wala sa kanila ang nagbigay ng interview o bagong statement dahil nasabi na nila ang kanilang saloobin sa kanilang social media accounts.

“Hiling namin na galangin ang bawat isa sa kanila para makatulong sa kanilang paghilom at pag-move on.

“Mananatili ang taos-pusong suporta at pagmamahal ng ABS-CBN management at Star Magic kina Kathryn at Daniel.”

Nakarating naman sa Abante na iniisa-isa na ng kampo ni Daniel ang mga naglalabasang fake news kung saan ay na-quote pa ng kung ano-ano ang kanyang inang si Karla Estrada.

Malamang na gumawa ng legal action si Karla sa mga naglalabasang mga maling pahayag na pinalalabas na sinabi raw niya.

Sigaw naman ng karamihan sa mga fan ng KathNiel, “No to fake news!” (Jun Lalin)