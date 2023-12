Pinag-utos umano ni dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte na wakasan ang buhay ng 11 Chinese na sangkot sa shabu lab sa Davao.

Sa panayam ng Vera Files sa dating pulis na naging parte umano ng ‘Davao Death Squad’ ni Duterte na si Arturo Lascañas, sinabi nito na ini-raid umano noong 2004 ang isang shabu laboratory na konektado umano ang dating Pangulo.

Ilandaang kilo umano ng high grade shabu ang nakuha ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa naturang shabu lab.

At sa takot umano na baka kumanta ang 11 Chinese na nahuli ay pinag-utos umano ni Duterte na ipapatay ang mga ito.

“Eliminate them all, and dispose them in a very clean manner, that no remains or traces of their bodies could be recovered,” saad ni Lascañas tungkol sa naging utos ni Duterte.

Kanila umanong itinali at piniringan ang mga Chinese kung saan apat pa rito ay babae.

Dinala ang mga ito sa isa umanong 20 ektaryang lupa sa Brgy. Ma-a sa Davao City at doon nila pinaslang ang 11 Chinese.

Nagsimula na raw magduda si Lascañas sa laban kontra sa ilegal na droga ni Duterte dahil sa mga shabu lab na lumaganap sa Davao, na tingin niya ay may kinalaman ang dating alkalde ng lugar.

Wala pang tugon si Duterte hinggil sa mga alegasyon ni Lascañas. (Ray Mark Patriarca)