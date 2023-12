Tonton umamin sa ‘breakup’ kay Glydel

Para kay Tonton Gutierrez, ‘fake news’ ang chika na ‘on the rocks’ na rin ang relasyon nila ni Glydel Mercado.

Pasok nga ang pangalan nina Tonton, Glydel sa showbiz couple na pinaghihinalaang hiwalay na. Base kasi sa deskripsiyon, parehong mahusay na artista ang mag-asawa, na problemado na rin sa relasyon nila.

“Hindi ko alam kung saan nanggaling `yan, pero there’s no truth to it! Si Glydel, nasa lock in taping ngayon. We’re okey, magkasama lang kami recently.

“Sa amin, kahit may lumabas na ganiyan, hindi naman kami naapektuhan. Magkasama kami. Alam namin kung ano ang totoo! Alam ko sa sarili ko na hindi totoo. Hindi na kailangang mag-react!” sabi ni Tonton, na nagsabing 25 years na raw ang relasyon nila.

Pero, inamin ni Tonton na dumaan din sila ni Glydel sa ganung stage, na nag-away nga sila, na naghiwalay nga raw sila.

“Pero matagal na `yon. Nasa townhouse pa ako noon, may mga gamit siya sa bahay, at pinabalik ko sa driver sa kanila. May isang grabeng away ‘yon, pero ang nakakatawa, hindi ko na maalala kung ano ang pinag-awayan namin.

“Parang pinalaki lang namin `yon. Basta, pareho naming hindi maalala. Naalala lang namin na nag-breakup kami ng 2 weeks,” kuwento pa ni Tonton.

Paano sila nagkabalikan noon?

“Noong pinasoli ko nga sa driver ko ang mga gamit niya, noong bumalik ang driver ko, ang sabi, ‘Kawawa naman, iyak nang iyak’. Halos kababata ko `yung driver ko na `yon. Naawa raw siya.

“Eh, mahal ko naman na siya noong time na `yon. Ako ang nag-reach out sa kanya. Pero ang nakakatawa nga, hindi naman namin napag-usapan kung ano ang pinag-awayan namin,” sabi ni Tonton.

Anyway, kasama nga si Tonton sa pelikulang ‘Unspoken Letters’ na ang role nga niya ay anak ni Glydel. Panay nga raw ang tuksuhan nila, dahil first time nga `yon na naging nanay niya si Glydel sa pelikula.

Siyanga pala, palabas na sa December 13 ang ‘Unspoken Letters’ na pinagbibidahan ni Jhassy Busran. Kasama rin sa pelikula sina Gladys Reyes, Simon Ibarra, Matet de Leon, Orlando Sol, at prodyus ng Utmost Creatives. (Dondon Sermino)