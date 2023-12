Showbiz nagluksa sa hiwalayang KathNiel

Tila ‘national issue’ ang dating ng hiwalayan nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, ha! Na kahit saang sulok ng Pilipinas ka magpunta, ang masaklap na sinapit ng 11 taon na relasyon nila, ang pinag-uusapan.

At hindi lang mga ordinaryong fan ang lumuha, apektado, kundi pati na rin ang mga taga-showbiz.

Mababasa mo nga sa social media ang mga kapwa nila artista, nakatrabaho man nila, o hindi, ang reaksyon, nararamdaman naman nila sa masakit na breakup na ito.

Heto nga ang chika ng mga kapwa artista ng KathNiel, na nakaramdam din ng matinding kirot sa puso.

“I think the most painful part is realizing a person was just meant to pass through one’s life. Never to stay, never to stay… for us who watched them grow up together, acceptance and kindness in everything we say or do.” – Bela Padilla.

“Yakap ng mahigpit Deej!” – Vice Ganda.

‘Yakap!” – Joshua Garcia

“In Jesus name we will all heal in God’s time. We love you both Kath!” – Melai Francisco.

“My broken KathNiel heart! Mahigpit na yakap sa inyong dalawa. I’m crying right now. I love you both.” – Ruffa Gutierrez.

“Yakap Kuya Deej!” – Mavy Legaspi.

“Prayers… hugs!” – Ogie Alcasid.

“All the love for the both of you!” – Marco Gumabao.

“Only love for both you and Kathryn.” – Bianca Gonzalez-Intal.

“Mahigpit na yakap, ate!” – Kyline Alcantara.

“Mahigpit na mahigpit na yakap Kath!” – Angelica Panganiban.

“Yakap at dasal Kath!” – Cherry Pie Picache.

Nagbigay rin ng mensahe, yakap, dasal, pagmamahal, at nakiiyak din sina Ivana Alawi, Vina Morales, Jolina Magdangal, Miles Ocampo, Camille Prats, Sue Ramirez, Sarah Lahbati, Rabiya Mateo, Sofia Andres, Alex Gonzaga, Darren Espanto, Edward Barber, Denise Laurel, Moira dela Torre, Isabelle Daza, MJ Lastimosa, John Prats, Gab Valenciano, Isabel Oli, Jason Abalos, Pokwang, Jona, at marami pang iba.

